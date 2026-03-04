BIST 12.893
Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu

90’lara damga vuran “Karabiberim” klibi hafızalardaki yerini koruyor. Serdar Ortaç ile o klibin unutulmaz yüzü İlknur Soydaş, yıllar sonra anlamlı bir projede yeniden bir araya geldi.

Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu - Resim: 1

İkili, “Hayrettin Kaos Şov” programına konuk oldu. Programdan elde edilen tüm gelir ise 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlara ve Gazze’deki savaş mağdurlarına bağışlandı.

Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu - Resim: 2

1994 yılında yayınlanan “Karabiberim” klibindeki göbekten zeytin yeme sahnesi, Türk pop müzik tarihine geçen anlardan biri olmuştu. O sahneyle adını geniş kitlelere duyuran İlknur Soydaş, yıllar geçse de unutulmadı.

Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu - Resim: 3

Soydaş daha önce verdiği bir röportajda, hâlâ sokakta kendisine “Karabiberim” diye seslenildiğini söylemişti:

Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu - Resim: 4

“Unutulmaz bir klip oldu. İnsanların hafızasında güzel bir yer bırakmışız, gurur duyuyorum.”

