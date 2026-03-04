Serdar Ortaç yıllar sonra "Karabiberim" klibinin oyuncusu ile buluştu
90’lara damga vuran “Karabiberim” klibi hafızalardaki yerini koruyor. Serdar Ortaç ile o klibin unutulmaz yüzü İlknur Soydaş, yıllar sonra anlamlı bir projede yeniden bir araya geldi.
İkili, “Hayrettin Kaos Şov” programına konuk oldu. Programdan elde edilen tüm gelir ise 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlara ve Gazze’deki savaş mağdurlarına bağışlandı.
1994 yılında yayınlanan “Karabiberim” klibindeki göbekten zeytin yeme sahnesi, Türk pop müzik tarihine geçen anlardan biri olmuştu. O sahneyle adını geniş kitlelere duyuran İlknur Soydaş, yıllar geçse de unutulmadı.
Soydaş daha önce verdiği bir röportajda, hâlâ sokakta kendisine “Karabiberim” diye seslenildiğini söylemişti:
“Unutulmaz bir klip oldu. İnsanların hafızasında güzel bir yer bırakmışız, gurur duyuyorum.”