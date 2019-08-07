Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor! Kürtaj iddiası da olay olmuştu
2014 Yılında birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında çıkan boşanma iddiaları doğru çıktı. Ünlü çift, yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.
Sürekli ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Serdar Ortaç ve kendisinden 21 yaş küçük İrlanda'lı eşi Chloe Loughnan hakkında çıkan iddialar doğruluk kazandı. Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughan, yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.
TV8 kanalında yayımlanan Gel Konuşalım adlı magazin programında çıkan, Chloe'nin Ortaç'tan gizlice kürtaj yaptırdığı bu nedenle Ortaç'ın eşinden boşanmak istediği iddialarına da sessiz kalan çiftten Serdar Ortaç'a telefonla ulaşılarak ayrılık iddiaları sorulunca da sessiz kaldı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, daha önce de eşi Chloe'den ayrılmak için avukatına talimat vermişti.
Kürtaj iddiası nasıl ortaya çıkmıştı?
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Eylem İfak Şafak, çarpıcı iddialarda bulunarak, elinde ses kayıtları olduğunu ve gizlice kürtaj yaptırdığı için Serdar Ortaç'ın eşinden acilen boşanmak istediğini söylemişti.