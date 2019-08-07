Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor! Kürtaj iddiası da olay olmuştu

Sürekli ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Serdar Ortaç ve kendisinden 21 yaş küçük İrlanda'lı eşi Chloe Loughnan hakkında çıkan iddialar doğruluk kazandı. Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughan, yarın anlaşmalı olarak boşanıyor.