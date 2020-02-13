Serdar Ortaç Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı! 'Enerjimiz aşka dönüştü'
Eski eşi Chloe Loughnan ile boşandıktan 6 ay sonra önceki gece bir mekan çıkışında bir kadınla yakalanan Serdar Ortaç'ın Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 2014 senesinde evlendiği İrlandalı Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra ilk kez yeni bir ilişkiye adım atan Ortaç, yeni aşkı hakkında ilk kez demeç verdi. Geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında bir kadınla yakalanan Ortaç'ın Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam meslektaşı Seçil Gür ile bir restoranda baş başa yemek yediler. Yemek sonrası etrafta hiç kimsenin olmadığını sanan Ortaç, flaşların patlamasının ardından neye uğradığını şaşırdı. Dün muhabirlerin sorusunu cevaplayan Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç, "10 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu, yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.
Uzun zamandır çocuk istediğini dile getiren Serdar Ortaç, muhabirin "Seçil hanımla çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım zaman bize neler gösterecek" cevabını vererek evliliğe yeşil ışık yaktığını gösterdi.