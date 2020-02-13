Serdar Ortaç Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı! 'Enerjimiz aşka dönüştü'

Şarkıcı Seçil Gür ile birlikte olan Ortaç, "10 yıllık bir arkadaşlığımız söz konusu, yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.