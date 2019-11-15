Serdar Ortaç Leman Davran ilişkisini yalanladı Chloe Loughnan'a bakın neler söyledi
Serdar Ortaç, Leman Davran ile çıkan aşk iddialarına isyan ederken eski eşi Chloe Loughnan için olay sözlere imza attı.
Geçtiğimiz günlerde konserini en önden izleyen Seksenler dizisinin yıldızı leman Davran ile adı aşk iddialarına karışan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ortaç, hakkında çıkan aşk iddialarına isyan ederken eski eşi Chloe Loughnan'ı da atlamadı.
Artık sosyal medya kullanmadığını söyleyen Serdar Ortaç, "Instagram’a bakmamak için telefonumu arabada bırakıyorum. Çünkü karşıma sürekli yalan haberler çıkıyor. Benim bir sevgilim yok, biriyle sevgili yazmışlar. Eski hanım için de aynı şeyleri yazıp çiziyorlar. Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar" dedi.
Eski eşi Chloe Loughnan'ın maddi konularda kendisine destek olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ın, ''Eski hanım yaşına rağmen her şeyin hesabını çok iyi yapardı. Ona her şey helal olsun'' açıklaması dikkat çekti.
Serdar Ortaç'ın bahsettiği eski eşi Chloe Loughnan için çıkan haberler ise şu şekildeydi:
Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın popçu Emre Kaya ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşünce Serdar Ortaç'ın bu yakınlaşmayı araştırdığı iddia edildi.