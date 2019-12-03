Serdar Ortaç kumara nasıl başladığını itiraf etti önce at yarışıyla başlamış

Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını söyleyen Ortaç "Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum. Sonra hırs yaptım atları bırakıp makinelere geçtim" dedi.