Serdar Ortaç kumara nasıl başladığını itiraf etti önce at yarışıyla başlamış
Son günlerde eski eşi Chloe Loughnan ile tekrar barışması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kumara nasıl başladığını anlattı.
Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında bir ara nasıl kumara başladığını anlattı. 1997 yılında at yarışı oynayarak kumara başladığını söyleyen Ortaç "Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum. Sonra hırs yaptım atları bırakıp makinelere geçtim" dedi.
Son günlerde eski eşi Chloe ile hakkında çıkan 'Yeniden evlenecekler' haberleriyle gündemde olan Serdar Ortaç, geçen gün Kıbrıs'ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, kumara başladığını anlattı.
Konseri izleyenler arasında bulunan Salih Fuat Keçeci'nin Instagram hesabında paylaştığı videoda Ortaç "1997 senesinde kumar oynamaya başladım Antalya'da. Orkestramdan davulcu Fuat adında bir arkadaşım vardı, at yarışını öğretti bana. Ben hep sonda kalıyordum" dedi.
"Atı bıraktım makinelere geçtim"
Ünlü şarkıcı, kumar anılarına, "Sonra çok hırs yaptım atı bıraktım makinelere geçtim. Önce ruleti öğrendim sonra pokeri. Bu şarkıyı yazdığım sene çok feciydi" şeklinde devam etti.