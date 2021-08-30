Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yeni tip koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Şarkıcı Serdar Ortaç’ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Serdar Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.
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Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda koronavirüs aşı olmuştu.
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Ortaç, "Şifa olsun" notunu düşmüştü.
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51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç da Instagram hesabından aşı olduğu anları paylaştı. Aşının ilk dozunu yaptıran Ortaç, tercihini Biontech'ten yana kullandı.
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