BIST 1.458
DOLAR 8,35
EURO 9,87
ALTIN 487,90

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın yeni tip koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Serdar Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği öğrenildi.

18
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda koronavirüs aşı olmuştu. 

28
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Ortaç, "Şifa olsun" notunu düşmüştü.

38
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı işte Covid19 olan ünlü şarkıcının son durumu

51 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç  da Instagram hesabından aşı olduğu anları paylaştı. Aşının ilk dozunu yaptıran Ortaç, tercihini Biontech'ten yana kullandı.

48