Serdar Ortaç kız evlat edinmek istediğini duyurdu 'Yalnız ölmek istemiyorum'

Chloe Loughnan ile 5 sene boyunca evli kalan ardından sürpriz bir kararla boşanan Serdar Ortaç, yeni açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Loughnan ile ayrılığının ardından Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Ortaç, geçtiğimiz haftalarda ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.