Serdar Ortaç kız evlat edinmek istediğini duyurdu 'Yalnız ölmek istemiyorum'
Chloe Loughnan ile boşanıp Seçil Gür ile aşk yaşayan ardından Gür ile de ayrılan Serdar Ortaç, kız evlat edinmek istediğini duyurdu.
Chloe Loughnan ile 5 sene boyunca evli kalan ardından sürpriz bir kararla boşanan Serdar Ortaç, yeni açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Loughnan ile ayrılığının ardından Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Ortaç, geçtiğimiz haftalarda ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan Serdar Ortaç, karantina günlerinde Instagram hesabından canlı yayınlarına devam ediyor.
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Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra Seçil Gür’le kısa süre birlikte olan şarkıcı, “Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim” dedi.
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Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, ''İsmini annemin adı Nesrin koyacağım'' açıklaması yaptı.
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