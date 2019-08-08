Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan resmen boşanıyor adliyede görüntülendiler
Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlanda asıllı eşi Chloe Lounghnan ile boşanacak olmalarının ortaya çıkmasının ardından önceki gün hastanede görüntülenmiş ancak sessiz kalmıştı. İkili bugün boşanmak üzere adliyeye gitti. Ünlü çiftten ilk açıklama geldi.
Serdar Ortaç ve Chloe Lounghnan çiftinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz gün boşanma kararı aldıkları ortaya çıkan ve ilk duruşmaları 27 Eylül'de gerçekleşecek olan ikili, adliyede görüntülendi.
Beykoz Adliyesi'ne gittiler: İkili, bugün öğlen saatlerinde apar topar Beykoz Adliyesi'ne gitti. Adliye girişi görüntülenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Serdar Ortaç'ın keyifsiz halleri ise dikkat çekti.
5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti: Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık" dedi.
Severek boşandım: Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı" demekle yetindi.