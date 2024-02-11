Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısına kaptırdı! Çağla Taşdelen kimdir?
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Şarkıcı Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.
İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan Serdar Ortaç, eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı.
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Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti.
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Katıldığı canlı yayında aşkını haykıran şarkıcı "Hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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Çağla Taşdelen, Survivor 2023 ünlüler takımında yer almıştı. İlk yedeklerle gelen Taşdelen, erzak oyunu ile mücadelesine başlamıştı.
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