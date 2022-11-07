BIST 4.335
DOLAR 18,59
EURO 18,57
ALTIN 1.003,64

Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

|
Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserden gece 5'te evine döndü. Evinin önünde gördüğü manzarayla adeta çılgına dönen Ortaç, sosyal medya hesabından video çekerek isyanını paylaştı. Yapım şirketine ateş püskürten ünlü şarkıcı ağzına geleni söyledi. Ortaç, sinirlerine hakim olamadığı videoyu önce paylaşıp daha sonra sildi.

Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

Ünlü şarkıcı Serdar  Konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.

17
Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. 

27
Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden.

37
Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı

MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti.

47