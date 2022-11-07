Serdar Ortaç evinin önünde dizi ekibi görünce çıldırdı ağzına geleni saydırdı
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konserden gece 5'te evine döndü. Evinin önünde gördüğü manzarayla adeta çılgına dönen Ortaç, sosyal medya hesabından video çekerek isyanını paylaştı. Yapım şirketine ateş püskürten ünlü şarkıcı ağzına geleni söyledi. Ortaç, sinirlerine hakim olamadığı videoyu önce paylaşıp daha sonra sildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Konserden evine geç saatte döndüğünde karşılaştığı manzaraya çok sinirlendi. Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü.
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Ortaç, "Şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden.
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MS hastası adamım ben" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etti.
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