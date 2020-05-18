Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile aynı klipte! Eskisi gibi zengin değilim
Mart ayında şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'den ayrılan Serdar Ortaç, eski sevgilisiyle aynı klipte yer aldı. Ortaç, korona salgını sonrası da artık maddi durumunun eskisi kadar iyi olmadığını söyledi.
5 yıl evli kaldığı İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile kısa bir zaman önce yeni bir aşka yelken açmış ama çiftin mutlulukları kısa sürdü. Ayrılığı sosyal medya hesabından "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" sözleriyle duyuran Ortaç, eski sevgilisi ile aynı klipte yer aldı.
"Virüs çıktıktan sonra yapamadık": Şarkıcı, Seçil Gür ile çektikleri bir videoda şu ifadeleri kullandı: Şu an Seçil ile beraber çok güzel bir klip çekimindeyiz. Projemiz çok öncelerden başlamıştı ama bu virüs çıktıktan sonra yapamadık ve projeyi yarıda bırakmış olduk. Ona çok üzüldük. Allah'tan Seçil projeyi hemen toparladı ve klip çekimine başladık.
"Anlaşamadık bitmesi gerekiyordu": Serdar Ortaç ayrılık haberini açıkladıktan bir süre sonra telefonla bağlandığı bir programda şu açıklamayı yapmıştı: Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil, ayrılığı story'den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı.
Ortaç, kısa süren ilişkisiyle ilgili, "Kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.