Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür ile aynı klipte! Eskisi gibi zengin değilim

"Virüs çıktıktan sonra yapamadık": Şarkıcı, Seçil Gür ile çektikleri bir videoda şu ifadeleri kullandı: Şu an Seçil ile beraber çok güzel bir klip çekimindeyiz. Projemiz çok öncelerden başlamıştı ama bu virüs çıktıktan sonra yapamadık ve projeyi yarıda bırakmış olduk. Ona çok üzüldük. Allah'tan Seçil projeyi hemen toparladı ve klip çekimine başladık.