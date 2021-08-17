Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı resmen bombaladı! Olay suçlamalar
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka verdiği için pişman olduğunu söyledi.
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dün akşam Serdar Ortaç sahneye çıktı. Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka verdiği için pişman olduğunu söyledi.
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konser öncesi merak edilenleri anlattı.
'Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor'
Eski eşinden, yeni projelerine birçok konuya değinen Ortaç, 'Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor' dedi.
'Bir tane evim var onu mu istiyorsun? Kadın hakları işte...'
Evlendiğiniz için pişman mısınız sorusuna da cevap veren Ortaç, 'Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun? Kadın hakları işte...' diye yanıt verdi.