Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı resmen bombaladı! Olay suçlamalar

'Bir tane evim var onu mu istiyorsun? Kadın hakları işte...'

Evlendiğiniz için pişman mısınız sorusuna da cevap veren Ortaç, 'Böyle nafaka istemeseydi, haciz koymasaydı pişman olmazdım. Sanki düşmanmışız gibi... Beni sevdin, evlendin. Şimdi neden evime haciz koyuyorsun, bir tane evim var onu mu istiyorsun? Kadın hakları işte...' diye yanıt verdi.