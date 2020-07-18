Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını açıkladı yaptığı itiraf sosyal medyaya damga vurdu

Serdar Ortaç, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan şarkıcı, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" ifadelerini kullandı. Ortaç'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken Ortaç en büyük pişmanlığını da açıkladı.