Serdar Ortaç en büyük pişmanlığını açıkladı yaptığı itiraf sosyal medyaya damga vurdu
Şarkıcı Serdar Ortaç, YouTube'da yayınlanan bir programda en büyük pişmanlığı açıkladı özel hayatıyla ilgili gündeme damga vuran önemli açıklamalar yaptı.
Serdar Ortaç, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan şarkıcı, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" ifadelerini kullandı. Ortaç'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken Ortaç en büyük pişmanlığını da açıkladı.
Son dönemde yapığı açıklamalar ile adından sıkçasöz ettiren şarkıcı Serdar Ortaç, kendisi hakkında bilinmeyenlerini anlattı.
En büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu dile getiren Ortaç, "Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin. Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum" ifadelerini kullandı.
"Artık kabul ettim"
Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, "Beni çok yoruyor ama artık kabul ettim" ifadelerini kullandı.