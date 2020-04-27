Serdar Ortaç Demet Akalın'ı fırçaladı Akalın altta kalmadı Ebru Gündeş kavgası
Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Ebru Günseş ile arasını Demet Akalın'ın açtığı söyleyerek bir tartışmanın ateşini fitilledi. Akalın tabiki altta kalmadı ve Ortaç'a cevabını verdi.
Serdar Ortaç, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın sunduğu 'Magazin Noteri' adlı programa katıldı. Programda çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, seneler önce Ebru Gündeş ile arasının bozulmasına Demet Akalın'ın neden olduğunu söyledi. Serdar Ortaç, olayı ise şu sözlerle anlattı:
''5 yaz önce Çeşme’de Demet Akalın ile sohbet ediyorduk, Reza tutuklanmıştı. Demet'e dedim ki ''Ya görüyor musun Reza da tutuklandı. Demet de dedi ki 'geçmiş olsun dedin mi'. Ben de dedim ki 'daha bugün tutuklandı, dur bi bugün bitsin ne olduğunu anlayalım, yarın ararım.' O konu öyle kapandı.''
''Aylar sonra Demet, Ebru'ya 'Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru'yu dedi' demiş güya. Bunu da bana anlatan dedikoducu bir çocuk, bana böyle anlattı. Ebru da bunu benim söylediğime inanıp havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri yüzüme bakmıyor. ''Merhaba'' desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık öyle çöpe gitti.''
Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" sözleri ile yaptığı sosyal medya paylaşımını, Demet Akalın üzerine alınmıştı.