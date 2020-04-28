Serdar Ortaç Demet Akalın'dan Ebru Gündeş sözleri için özür diledi!

"Röportajın tamamını dinleyin. Ebru ile aramı, Demet'in bozduğu falan yok. Çok üzüldüm. Bu patavatsızlığım için de herkesten özür diliyorum. Ben eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Sadece dedikodular bizi buraya kadar getirdi. Herkesten özür diliyorum."