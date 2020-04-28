Serdar Ortaç Demet Akalın'dan Ebru Gündeş sözleri için özür diledi!
Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ile arasını Demet Akalın'ın açtığı sözleriyle gündeme gelmiş, Demet Akalın'dan anında cevap geldi. Ortaç, söylediği sözlerden sonra bir açıklama daha yaparak, ünlü popçudan özür diledi.
Geçtiğimiz günlerde Magazin Noteri programında Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın konuğu olan Serdar Ortaç, seneler önce Ebru Gündeş ile arasının bozulmasına Demet Akalın'ın neden olduğu sözleriyle bir anda gündeme oturdu. Ortaç'a Akalın'dan cevap gecikmedi.
Demet Akalın, hakkındaki bu iddialara Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu yanıtı verdi: "Akıllanmıyor adam, enteresan!" diyen Akalın, "Ramazan günü Ortaç'a tüm kalbimle akıl sağlığı diliyorum. Gündeş gazla değil, kalbiyle yaşayan dev sesli dostumdur. Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir."
Şarkıcı Demet Akalın'ın bu sert çıkışından sonra popçu Serdar Ortaç'tan özür dilediğini açıkladı. "Demet'ten bin kere özür diliyorum" diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Röportajın tamamını dinleyin. Ebru ile aramı, Demet'in bozduğu falan yok. Çok üzüldüm. Bu patavatsızlığım için de herkesten özür diliyorum. Ben eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Sadece dedikodular bizi buraya kadar getirdi. Herkesten özür diliyorum."