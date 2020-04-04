Serdar Ortaç Demet Akalın'a yanıtı verdi Demet Akalın ateş püskürmüştü
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'ın 'İnsanın çok parası olmasıyla' alakalı yaptığı paylaşım Demet Akalın'ı çileden çıkarmıştı. Akalın, Ortaç'a sert çıkmıştı, cevap geldi.
Seçil Gür ile ayrılığı ile magazin gündeminde konuşulan Serdar Ortaç, son olarak Demet Akalın ile yaşadığı polemikle adından söz ettirmeye devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle kendisini eve kapatan Serdar Ortaç'ın Instagram'da yaptığı bir paylaşım Demet Akalın'ı çileden çıkardı.
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Lüks yaşamlarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yapan Ortaç, paylaşımına şu notu düştü:
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''Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.''
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Bir dönem kumar alışkanlığı ile gündemden düşmeyen Serdar Ortaç'ın bu paylaşımına ise Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.
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