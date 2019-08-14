Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşanmasının sebebi bebek aldırma mı? Açıklık getirdi
Geçtiğimiz günlerde boşanan Serdar Ortaç, Kurban bayramının 3. günü Kıbrıs'ta sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitirerek herkesi şaşırtan Serdar Ortaç, Kurban bayramının 3. günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, Chloe Loughnan'ın kendisinden habersiz bebek aldırdı haberlerini kesin bir dille yalanladı.
Chloe Loughnan'ın oturdukları evin yarısını istediği iddiaları için ise “Yok öyle bir şey kendi aramızda anlaştık ve kontrat yaptık ne ev istedi, ne de başka bir şey Chloe öyle bir kadın değil” dedi.
Ayrılığın hemen ardından hastaneye kaldırılan Chloe Loughnan için, Serdar Ortaç boşanma davalarının olduğunu bir gün önceden söylediği için fenalaştı haberlerine açıklık getirdi.
Ortaç, “Biz 6 aydır falan düşünüyorduk, ayrılalım mı ayrılmayalım mı diye, sonunda en doğrusunun bu olduğuna karar verdik ve bu kararı birlikte verdik. Hastalanmasının sebebi boşanma değil, midesinden enfeksiyon kapmasıdır. Hastaneye götürdüm serum taktılar iyileşti hepsi bu ” dedi.