Serdar Ortaç Chloe Loughnan ayrılığının detayları çıkıyor tam 500 bin TL teklif etmiş

Evli kalmak için 500 bin TL: Ortaç, bir dönem Chole'ye yardımı kesme kararından vazgeçerek eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, boşanma kararını verdi.