Serdar Ortaç Chloe Loughnan ayrılığının detayları çıkıyor tam 500 bin TL teklif etmiş
Geçtiğimiz günlerde boşanarak herkesi şaşırtan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü çiftin evliliğine dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
8 Ağustos'ta 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın evliliği hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Serdar Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz ikilinin ilişkisini sarstı.
Serdar, önce parayı kesti: Boşanmanın ardından Chloe'ye her ay nafaka ödeyecek olan Serdar Ortaç'ın bir ev bir de araba verdiği konuşulurken ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a yardım etmeyi tamamen kesti. Hatta Ortaç, eşine doğum günü hediyesi bile almadı.
İddiaya göre ikili arasında bu konuda tartışmalar gittikçe arttı. Üzerine Chloe’nin Amerika’da geçirdiği kazaysa aradaki bağları kopardı.
Evli kalmak için 500 bin TL: Ortaç, bir dönem Chole'ye yardımı kesme kararından vazgeçerek eşini tekrar kazanmak istedi. Biraz daha evli kalma teklifinde bulundu. Karşılığında ise 500 bin TL para teklifi ettiği iddia edildi. Bu teklifine de ret cevabı alan Ortaç, boşanma kararını verdi.