Serdar Ortaç bambaşka bir alanda yer alacak! YouTube programı için hazırlanıyor...

Henüz proje aşamasında olduğunu belirten Ortaç, formatın kendisini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti. "Bol konuklu ve tıklım tıklım bir YouTube programı olacak" sözleriyle yeni projesine dair ipucu veren şarkıcı, detayları ise şimdilik paylaşmak istemedi.