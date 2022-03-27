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Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

ETİLER'de sahne alan Serdar Ortaç'ın mekan çıkışı birinin koluna girerek yardımla yürüdüğü anlarda muhabirlerin çektiği görüntülerde pantolonunun önündeki ıslaklık 'altına mı kaçırdı' sorularını beraberinde getirdi.

Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda sahne almasının ardından bir kişinin yardımıyla yürüyerek mekandan ayrılırken muhabirlerin kameralarına takıldı. Hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık dikkat çekerken, hastalığından dolayı altını ıslatmış olabileceği ihtimaller sosyal medyada ön plana çıktı. 

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Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Dün gece Etiler'de sahne aldığı mekandan çıkarken görüntülenen şarkıcı Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık dikkat çekti. Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcının altına kaçırdığı ileri sürüldü.

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Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Habertürk'te yer alan habere göre, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, mekandan bir arkadaşının koluna girerek çıktı.

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Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Ayaküstü kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, "Popun kralı benim" sözlerinin hatırlatılması üzerine"Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var, Demet var, Gülşen var... Kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan da kral, o da kral" dedi.

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