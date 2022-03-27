Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur

Ayaküstü kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, "Popun kralı benim" sözlerinin hatırlatılması üzerine"Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var, Demet var, Gülşen var... Kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan da kral, o da kral" dedi.