Serdar Ortaç altına mı kaçırdı pantolonu ıslak Serdar Ortaç'ın hastalığı MS nedir nasıl olur
ETİLER'de sahne alan Serdar Ortaç'ın mekan çıkışı birinin koluna girerek yardımla yürüdüğü anlarda muhabirlerin çektiği görüntülerde pantolonunun önündeki ıslaklık 'altına mı kaçırdı' sorularını beraberinde getirdi.
Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda sahne almasının ardından bir kişinin yardımıyla yürüyerek mekandan ayrılırken muhabirlerin kameralarına takıldı. Hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık dikkat çekerken, hastalığından dolayı altını ıslatmış olabileceği ihtimaller sosyal medyada ön plana çıktı.
Dün gece Etiler'de sahne aldığı mekandan çıkarken görüntülenen şarkıcı Serdar Ortaç'ın pantolonundaki ıslaklık dikkat çekti. Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcının altına kaçırdığı ileri sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, mekandan bir arkadaşının koluna girerek çıktı.
Ayaküstü kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, "Popun kralı benim" sözlerinin hatırlatılması üzerine"Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var, Demet var, Gülşen var... Kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan da kral, o da kral" dedi.