Serdar Oral'ın cansız bedenini eşi Özgü Namal bulmuş kalp krizi yüzünden ölmüştü
Geçtiğimiz hafta eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, eşinin cansız bedenini banyodan çıktığında görmüş.
Özgü Namal ve eşi Serdar Oral, kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz'e yerleşmiş, çocuklarıyla beraber köy hayatını tercih etmişlerdi. Namal, geçtiğimiz yaz başında çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı.
TV100'de yer alan habere göre, Özgü Namal, banyodan çıktığı an eşi Serdar Oral'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eşi Serdar Oral'ın ölümüyle yüzleşen Namal, hayatının en büyük şokunu yaşadı ve dünyası başına yıkıldı.
Yaşadığı zor günleri henüz atlatamayan ünlü isim biri 5 biri de 3 yaşında olan çocuklarına acı haberi bile veremedi. Bu süreçte gözlerden uzak kalmak isteyen Namal, çocuklarıyla evde vakit geçiriyor.
Öte yandan kalp krizi sonucu vefat eden Serdar Oral'ın yaklaşık 10 yıl önce de kalp krizi geçirdiği hatta kalbinin durduğu ortaya çıktı.