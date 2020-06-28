Sercan Yıldırım yaşı kaç aslen nereli Survivor Sercan sevgilileri kimdir?
Survivor 2020'nin büyük finaline haftalar kala parkurlardaki başarısı ile dikkatleri üzerine çeken bir isim var; Sercan Yıldırım... Son haftalardaki performansının yanı sıra Nisa Bölükbaşı ile aralarında aşk dedikodu çıkan Sercan Yıldırım kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Birlikte tanıyalım...
Survivor 2020de artık son haftalar büyük final için geri sayım başladı. Parkurlarda kıyasıya yarış devam ederken sona kala yarışmacılar da yakından takip ediliyor. Özellikle son haftalarda finale emin adımlarla giden, performansının yanı sıra Nisa Bölükbaşı hakkında söyledikleri ile dikkat çeken isimlerden birisi de futbolcu Sercan Yıldırım oldu.
Konseylerde Nisa Bölükbaşı ile girdiği polemiklerle adından söz ettiren ve bazı açıklamaları ile şimşekleri üzerine çeken Sercan Yıldırım 30 yaşında ve aslen Bursalı.
Sercan Yıldırım, futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı. Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda 'en değerli oyuncu' seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United'ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi.
Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU'nun ardından Monaco'nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.