Sercan Yıldırım yaşı kaç aslen nereli Survivor Sercan sevgilileri kimdir?

Survivor 2020de artık son haftalar büyük final için geri sayım başladı. Parkurlarda kıyasıya yarış devam ederken sona kala yarışmacılar da yakından takip ediliyor. Özellikle son haftalarda finale emin adımlarla giden, performansının yanı sıra Nisa Bölükbaşı hakkında söyledikleri ile dikkat çeken isimlerden birisi de futbolcu Sercan Yıldırım oldu.