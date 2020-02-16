Sercan Yıldırım kimdir yaşı kaç Survivor 2020 kadrosuna girdi işler karıştı!

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de futbolcu Sercan Yıldırım oldu. Bursaspor’da forma giymiş olan, Milli takım ekibinde de yer alan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de Ünlüler takımında kıyasıya yarışacak.