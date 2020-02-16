Sercan Yıldırım kimdir yaşı kaç Survivor 2020 kadrosuna girdi işler karıştı!
Survivor 2020'de Ünlüler -Gönüller kıyasıya yarışacak. Dominik'e gidecek ve Survivor Ünlüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de futbolcu Sercan Yıldırım oldu. Bursaspor ve Milli Takım formalarını giyen Sercan Yıldırım 29 yaşında. Peki aslen Bursalı olan Sercan Yıldırım kimdir, yaşı kaç?
Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de futbolcu Sercan Yıldırım oldu. Bursaspor’da forma giymiş olan, Milli takım ekibinde de yer alan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de Ünlüler takımında kıyasıya yarışacak.
İddialı olmayı seven ve Survivor'a şampiyon olmaya geldim diyen Sercan Yıldırım hakkında merak edileleri ve futbol kariyerini sizler için derledik.
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.
Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı.