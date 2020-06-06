Sercan Yasin kavgası olay oldu Survivor'da çeyrek finale kalan isim artık belli
Survivor 2020'de Sercan'ın oyunun finalinde atış yapan Yasin için söyledikleri kavga çıkardı. Ayrıca dün akşam yayımlanan yeni bölümde çeyrek finale kalan isim belli oldu.
Survivor'da finale adım adım gidiliyor ve heyecan giderek artıyor. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde ise gerginlik de geceye damga vurdu. Kırmızı ve Mavi takım olarak ayrılan yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için bireysel olarak yarıştı. Heyecanlı geçen oyunda Sercan ve Yasin arasında hiç beklenmedik bir tartışma çıktı.
Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı. Atışlar sırasında Sercan'ın Yasin için "Deliye vuruyor bırak, bravo" demesi Yasin'i çileden çıkardı. Bu sözler üzerine Yasin "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" dedi.
Sercan ise Yasin'in bu sözlerine sert tepki verdi ve "Gel döv. Hadi gel döv o zaman" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı.
Arkadaşlarının yardımıyla sakinleşen Yasin, "Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için" diyerek Sercan'a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.