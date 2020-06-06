Sercan Yasin kavgası olay oldu Survivor'da çeyrek finale kalan isim artık belli

Survivor'da finale adım adım gidiliyor ve heyecan giderek artıyor. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde ise gerginlik de geceye damga vurdu. Kırmızı ve Mavi takım olarak ayrılan yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için bireysel olarak yarıştı. Heyecanlı geçen oyunda Sercan ve Yasin arasında hiç beklenmedik bir tartışma çıktı.