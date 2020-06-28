Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarına ulaşıldı! İlk eleme adayı belli oldu
Survivor 2020'nin 120. bölümünde adada eleme konseyi heyecanı yaşandı. 1. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, konseyde ters köşe yaptı ve başka bir ismi potaya gönderdi.
TV8'in merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılmaya devam ediliyor. Rekabetin iyice kızışmaya başladığı Dominik'te son yediye kalan ada yarışmacıları kıyasıya bir mücadelenin içerisine girmiş oldular.
Bireysel dokunulmazlık oyunu, yedi yarışmacı arasında kıran kırana bir yarışa neden oldu. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan isim, Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu onu açıkladı.
"Dokunulmazlığı kim kazandı?": Survivor 2020 son bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Yedi yarışmacı, varlarını yoklarını ortaya koydu ve parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.
Survivor 1. bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi parkur derecesini Berkan elde etti. Bu performansı ile direk yarı finale kalan ve sonrasında finale geçen Berkan, Sercan ile dokunulmazlık mücadelesi verdi. Aynı başarıyı finalde gösteremeyen Berkan, Sercan'a oyunu kaybetti.