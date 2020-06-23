Sercan Survivor'da Nisa ifşası ile olay oldu! Elimde yazışmalar var
Survivor adasında Sercan ile Nisa arasında bir aşk ve ilişki filizlenmişti. Nisa bu ilişkiden çekildikten sonra yaptığı açıklama ile olay olmuştu. Sercan'a o açıklamalar çok dokundu ve bombayı patlattı.
Survivor 2020'de 22 Haziran Pazartesi akşamı gelen yeni bölümde 3. dokunulmazlığı kazanan ve 3. eleme adayı belli oldu. Çeyrek final yarışmacıları Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı. Survivor'ın son bölümüne damga vuran ise Sercan'ın Nisa ile ilgili bomba ifşaları damga vurdu. İşte Survivor'da yaşananlar:
Survivor'da 115. bölümünde yarışmacılar, 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralamayı oluşturmak için parkurda tekli olarak süreye karşı yarıştılar. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi oldu.
Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa – Berkan, Yasin – Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Nisa oldu.
"Cemal Can bu hafta ikinci kez kazandı": İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanmış oldu.