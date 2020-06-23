Sercan Survivor'da Nisa ifşası ile olay oldu! Elimde yazışmalar var

Survivor'da 115. bölümünde yarışmacılar, 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralamayı oluşturmak için parkurda tekli olarak süreye karşı yarıştılar. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi oldu.