Seray Sever'in 'ekonomi analizi' söylemlerine Burhan Kuzu'dan destek! 'Tam bir yobazlık!'
Geçtiğimiz günlerde, 'Fasulye pahalıysa yemeyin' diyen Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu, Twitter hesabından Sever'e yapılan eleştiriler için 'Tam bir yobazlık' diyerek tepki gösterdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever, insanları aza şükretmeyi bilmemekle suçlamış ve "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" demişti.
Tepki çeken bu açıklamanın ardından Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,"Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? ifadelerini kullandı.
Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever şunları söyledi: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!
Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..." Sever'in bu sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu bile ne diyeceğini bilemedi.