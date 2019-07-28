Seray Sever'in 'ekonomi analizi' söylemlerine Burhan Kuzu'dan destek! 'Tam bir yobazlık!'

Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever şunları söyledi: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!