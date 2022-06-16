Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı ilk kez gösterdi 49 yaşında anne olmuştu
BODRUM'da sakin bir hayat süren oyuncu Seray Sever 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştirmiş, geçtiğimiz nisan ayında kızları Sofia ile Alya'yı kucaklarına almıştı. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sever, ikiz bebekleri Sofia ve Alya'nın fotoğraflarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevenleri için paylaştı..
BODRUM'da sakin bir hayat süren oyuncu Seray Sever bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştiren Sever geçtiğimiz nisan ayında kızları Sofia ile Alya'yı kucaklarına almıştı. Planlı bir hamilelik süreci geçiren, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sever sosyal medya hesabından ikiz bebekleri Sofia ve Alya'nın fotoğraflarını ilk kez paylaştı..
İlk kez paylaştı
Nisan ayında da ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever Instagram hesabından ikizleriyle ilk pozunu paylaştı.
Hamile olduğunu duyurmuştu
Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu.
Gözlerden uzakta bir yaşam sürüyordu
Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.