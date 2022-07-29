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Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Seray Sever, üç ay önce ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Anne olma heyecanını ilk kez yaşayan Sever, dadı ve hemşire fiyatlarına isyan etti. Kıvanç - Başak Tatlıtuğ çiftinin bakıcıya ödedikleri ücret gündem olmuştu. Ünlü sunucu da: "Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor... Her şey uçmuş gidiyor!" dedi.

Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Üç ay önce ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever, şok yaşadı. Anne olmanın mutluluğunu doya doya yaşayamayan dadı ve hemşire fiyatlarıyla şaşkınlık geçirdi. Sunucu Sever, bu duruma bakın nasıl isyan etti...

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Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, oğulları Kurt Efe için tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret sosyal meydada gündem olmuştu.

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Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

2018'de Eray Sünbül ile evlenen ve üç ay önce de ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan sunucu Seray Sever de aynı durumdan dert yandı.

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Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Her şey uçmuş gidiyor

İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor!" ifadelerini kullandı.

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