Seray Sever çıldırdı, isyan etti! Ağzına geleni söyledi: ''Her şey uçmuş gidiyor!''

Üç ay önce ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever, şok yaşadı. Anne olmanın mutluluğunu doya doya yaşayamayan dadı ve hemşire fiyatlarıyla şaşkınlık geçirdi. Sunucu Sever, bu duruma bakın nasıl isyan etti...