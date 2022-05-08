Seray Sever artık hoca gibi oldum kocam kızıyor dedi ilk kez anlattı

Seray Sever "İnançlı mısın?" sorusuna "Sonsuz! Defalarca Umre’ye gittim ailemle. Kalkıp da bir kare fotoğraf paylaşmadım. Çünkü bununla reklam yapmayı sevmiyorum. Allah ile benim aramda bu. Allah beni seviyor, istediklerimi de gönlüme göre veriyor" dedi.