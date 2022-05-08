Seray Sever artık hoca gibi oldum kocam kızıyor dedi ilk kez anlattı
Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever ikizlerini kucağına aldı. 49 yaşında uzun çabalar sonrası anne olan oyuncu ve sunucu Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. "Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyen Seray Sever inanç çıkışıyla dikkat çekti.
49 yaşında ikizlerini kucağına alan Seray Sever inançlı olduğunu dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
İnançlı biri olduğunu söyleyen Seray Sever "Defalarca Umre’ye gittim ailemle. Kalkıp da bir kare fotoğraf paylaşmadım" dedi. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük kocasının koyduğu yasağı da açıkladı.
Seray Sever "İnançlı mısın?" sorusuna "Sonsuz! Defalarca Umre’ye gittim ailemle. Kalkıp da bir kare fotoğraf paylaşmadım. Çünkü bununla reklam yapmayı sevmiyorum. Allah ile benim aramda bu. Allah beni seviyor, istediklerimi de gönlüme göre veriyor" dedi.
DUALARLA YETİŞTİM"
Seray Sever kendisine yöneltilen "Dışarıdan bakınca hiç öyle biri durmuyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: