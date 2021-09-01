Serap Paköz 'estetikten konuşamıyor' haberlerine ateş püskürdü: Diş çektirdim!

Ünlü sunucu Serap Paköz, sunduğu programda konuşmasıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler, 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumları yapınca, ünlü sunucu konuyla ilgili açıklama yaptı.