Serap Paköz 'estetikten konuşamıyor' haberlerine ateş püskürdü: Diş çektirdim!
Gündüz kuşağının ünlü sunucularından, son günlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla magazinin gündeminden düşmeyen Serap Paköz, sunduğu programda konuşmasındaki tutuklukla dikkat çekince, hakkında 'estetikler yüzündne konuşamaz hale geldi' söylentilerine ateş püskürdü.
Ünlü sunucu Serap Paköz, sunduğu programda konuşmasıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Paköz, yorum yağmuruna tutuldu. İzleyiciler, 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumları yapınca, ünlü sunucu konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' operasyonu için bıçak altına yatmıştı. Operasyonunu Seda Sayan’ın doktoru gerçekleştirmişti.
Paköz, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Operasyon sonrası görüntüsü ile dikkat çeken Paköz, tatilini bitirip gündüz kuşağında yayınlanan programı ile ekranlara geri döndü.