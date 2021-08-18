Serap Paköz estetiklerden sonraki en son halini paylaştı takipçileri birbirine girdi

"Benim neyim eksik ki..."

Öte yandan ünlü sunucu, bu fotoğrafını, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" sözleriyle paylaşmıştı.