Serap Paköz estetiklerden sonraki en son halini paylaştı takipçileri birbirine girdi
Geçtiğimiz haftalarda "Benim Seda Sayan'dan neyim eksik" dediğini itiraf ederek 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Serap Paköz, son görüntüsünü paylaştı. Ünlü sunucunun yeni hali takipçilerini resmen ikiye böldü.
Sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.
Seda Sayan'ı arayıp, doktorunun telefon numarası istediğini söyleyen Paköz, bir dizi estetik işlemden sonra yaraları iyileşmeden paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyaya epey tepki toplamıştı.
"Serap Hanım eski haliniz daha güzeldi"
Estetik yaptırdığını Instagram'dan duyuran Paköz, son halini takipçileriyle paylaştı Yüzündeki bandajları çıkaran 56 yaşındaki sunucunun fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Serap Paköz'ün bazı takipçileri, paylaşıma, "Serap Hanım eski haliniz daha güzeldi.", "Eski haliniz doğaldı, siz zaten güzelsiniz." ve "Başkası gibi olmuşsunuz." şeklinde yorumlar yaptı.
"Benim neyim eksik ki..."
Öte yandan ünlü sunucu, bu fotoğrafını, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" sözleriyle paylaşmıştı.