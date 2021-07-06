Serap Paköz estetik yaptırdı bambaşka biri oldu: Benim Seda Sayan'dan neyim eksik!
Ünlü sunucu Serap Paköz, estetik operasyon geçirdi. Paköz, Seda Sayan'ın estetiklerine özendi; “Benim neyim eksik” dedi, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirince bambaşka biri oldu.
Ünlü sunucu Serap Paköz geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü isim şimdi de Seda Sayan’ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.
Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. Paköz de Seda Sayan'ın bu görüntüsünden etkilenip bıçak altına yattı.
'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni'
Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, 'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün'
Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız askısı nedir?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.