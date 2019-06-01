Şenol Güneş'ten yeni yaşında ilk dilek



Kutlamanın ardından basın toplantısında konuşan İtalya Serie A Ligi takımlarından Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral, İtalya liginin, savunmacılar için önemli bir lig olduğuna değindi. Genç futbolcular açısından İtalya liginin tecrübe adına önemine değinen Demiral, "İlk günden bu yana adaptasyon sürecini iyi atlattığımı düşünüyorum. Daha da tecrübe edinip iyi şekilde devam etmek istiyorum" dedi.