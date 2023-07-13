Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Yıldız isme şok sözler: "Ben haber vereceğim diyor, geldiği zaman da..."
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Güneş, yıldız oyuncunun transferini resmen açıklarken, çok olay ifadelere imza attı. Redmond ile ilgili de sert ifadeler kullanan tecrübel teknik adam ‘Ben haber vereceğim’ diyor. Geldiği zaman da bu sefer eskisi gibi vermeyeceğim. 1 veriyorsam 500 veririm' ifadelerini kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Roman Saiss’in durumu hakkında konuşarak, “Defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu o. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, ‘ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim’ dedi, tamam dedik. Redmond’ınki daha farklı mukavelen bitti gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum. İkisi de benim oyuncum değil Saiss benim oyuncum. İyi oyuncu ama sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Burada Gomez de oynamadı Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero’yu niye örnek verdim. Her an gidebilecek bir oyuncu o da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken ihtiyacı olan adam ‘gideceğim’ diyorsa bu aykırı” şeklinde konuştu.
“Ghezzal maç performansını yakalaması lazım”
Başarılı futbolcu Rachid Ghezzal ile ilgili de konuşan Güneş, Cezayirli oyuncunun maç performansını yakalaması gerektiğinin altını çizerek, “Maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor. Onun için ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Beşiktaş geçen sene az kullandı. Benden önce de çok az oynamıştı” değerlendirmesini yaptı.
“Onana ve Amartey arasında Amartey’i tercih ettik”
Şenol Güneş, Fransa Ligue 1 takımlarından Lens’te forma giyen Kamerunlu oyuncu Jean Onana ve Ganalı stoper Daniel Amartey arasında Amartey’i tercihi edebileceklerini dile getirerek, “Bitmeyen oyuncuyu konuşmanın manası yok. O kadar oyuncu yazıldı ki ben zaten size konuşuyorum, gizli saklım yok. Afrikalı mümkünse az oyuncu ama mecbur kalırsak ve bize yarıyorsa alacağız. Onana ve o tip oyuncu, Amartey de hem stoper hem oraya düşündük. İkisinden biri tercih edildiği zaman Amartey’i tercih ettik. Hem Gana Milli Takımı’nda oynadı hem de gelmek istediğini söyledi. Sonrasında gelişmeler ne oldu bilmiyorum” şeklinde konuştu.
“Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor”
Şenol Güneş, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza profilinde bir futbolcu bulmanın zor olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: