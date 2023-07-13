Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Yıldız isme şok sözler: "Ben haber vereceğim diyor, geldiği zaman da..."

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Roman Saiss’in durumu hakkında konuşarak, “Defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu o. Zaten onu oynattık. Oynuyordu, ‘ayağım ağrıdı 2-3 gün dinleneyim’ dedi, tamam dedik. Redmond’ınki daha farklı mukavelen bitti gidebilir. İki oyuncunun kalmasını da istiyorum. İkisi de benim oyuncum değil Saiss benim oyuncum. İyi oyuncu ama sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Burada Gomez de oynamadı Cenk de oynamadı. Saiss anlaştığı takımla gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero özverili çalışıyor. Montero’yu niye örnek verdim. Her an gidebilecek bir oyuncu o da bunu biliyor ancak buna rağmen antrenmana çıkıp işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken ihtiyacı olan adam ‘gideceğim’ diyorsa bu aykırı” şeklinde konuştu.