Şenol Güneş neşteri vurdu! Listeyi yönetime verdi: 10 futbolcu yolcu!
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Süper Lig'de son haftalara girilirken gelecek sezonun planlanmasını yapmaya başlayan Şenol Güneş, Beşiktaş yönetime kadroda düşünmediği isimleri iletti. Takıma adeta neşter vuran tecrübeli çalıştırıcının Atiba Hutchinson, Kévin N'Koudou kararı dikkat çekti. İşte Beşiktaş'ta ayrılması beklenen 10 isim ile ilgili detaylar...
Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Teknik patron Şenol Güneş, yeni sezonda kadroda görmek istemediği isimleri yönetime bildirdi.
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Sözcü'nün haberine göre; Geniş raporda, Güneş'in oyuncularla ilgili tek tek yorumları yer aldı.
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ERSİN DESTANOĞLU
İkinci kaleci olmalı kabul ederse kalacak, mutsuzsa kiralanacak.
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UMUT MERAŞ
Masuaku'yu zorlayacak bir sol bek isteyen Güneş, Umut'un yollanabileceğini iletti.
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