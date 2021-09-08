Şenol Güneş ne kadar maaş alıyor? Kişi başı milli gelirin tam 442 katı tazminatı el yakıyor

TÜRKİYE'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği hezimetin ardından A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aldığı maaş tekrar gündemde. İstifa çağrıları yapılan 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş için "O kadar ballı maaşı bırakıp gitmek istemiyor" eleştirileri yapılıyor. Şenol Güneş ne kadar maaş alıyor? Kovulursa ne kadar tazminat alacak? Dünyada milli takım teknik direktörleri ne kadar para alıyorlar? İşte ayrıntılar...