Şenol Güneş ne kadar maaş alıyor? Kişi başı milli gelirin tam 442 katı tazminatı el yakıyor
HOLLANDA hezimeti sonrası A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aldığı maaş tartışılıyor. Şenol Güneş dışındaki dünya milli takımları teknik direktörlerinin maaşları ne kadar? İstifa çağrıları sürüyor. Şenol Güneş kişi başı milli gelirin 442 katı olan maaşını bırakıp gider mi? Şenol Güneş kovulursa ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar...
TÜRKİYE'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği hezimetin ardından A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aldığı maaş tekrar gündemde. İstifa çağrıları yapılan 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş için "O kadar ballı maaşı bırakıp gitmek istemiyor" eleştirileri yapılıyor. Şenol Güneş ne kadar maaş alıyor? Kovulursa ne kadar tazminat alacak? Dünyada milli takım teknik direktörleri ne kadar para alıyorlar? İşte ayrıntılar...
Arjantin A Milli Takım Teknik Direktörü
Lionel Scaloni (Arjantin) - 425 bin €
Kişi Başına Milli Gelir - 7 bin 140 €
Maaş/Gelir: 59.52 katı
İsviçre A Milli Takım Teknik Direktörü
Vladimir Petkovic (İsviçre) - 1 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 73 bin 260 €
Maaş/Gelir: 13.65 katı
İspanya A Milli Takım Teknik Direktörü
Luis Enrique (İspanya) - 1.15 milyon €
Kişi Başına Milli Gelir: 22 bin 889 €
Maaş/Gelir: 50.24 katı