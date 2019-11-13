Şenol Güneş: İyi başladık iyi bitirmek istiyoruz

Cenk Tosun'un sakatlığı ile ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"İzlanda bizden daha iyi çalışıyor, Antalya'da kamp yaptı, kuş bile sokmadılar. Bizim burada herkes girip çıkıyor. Cenk'i hiç söylemeyeyim dedim ama ben buraya gelmeden gerekli haberler gitmiş. Bir tek Cengiz kaldı, onun sağlık sorunu yok. Açıklanmayan bir o kaldı. Cenk sakat, İrfan Can zaten yok. Çok ciddi bir şeyi yok Cenk'in ama iki maçta yok. Futbol böyle bir şey. Kaptan Emre de hafta başından beri iyi çalışıyor. Onunla başlayıp başlamamaya daha sonra karar vereceğiz."