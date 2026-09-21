Seni Tanıyorum'dan büyük başarı! 75 Ülkede Top 10 listesinde...

TANIDIK İSİMLER AYNI HİKAYEDE

Dizinin başarısında kadronun tanıdıklığı da büyük rol oynuyor. Elçin Sangu, 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ekranlara adım attıktan sonra Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi; Kurt Seyit ve Şura ile İyi Günde Kötü Günde gibi yapımlarda da rol aldı. Melis Sezen ise Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle büyük çıkışını yakaladıktan sonra Gülcemal ve Deha dizileriyle kariyerine devam etti. İki ismin bir arada oynadığı Seni Tanıyorum, bu tanıdık isimleri gerilim dolu yeni bir hikayede buluşturuyor.