Seni Tanıyorum'dan büyük başarı! 75 Ülkede Top 10 listesinde...
Netflix’in yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum, daha ilk haftasında sınırları aşarak küresel listelerde dikkat çekici bir çıkış yaptı. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ı buluşturan dizi onlarca ülkede Top 10’a girdi.
Netflix’in yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum da henüz yolun başında olmasına rağmen dünya listelerinde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Üstelik başarının en çarpıcı kısmı, dizinin kaç ülkede listeye girdiğinden çok bazı ülkelerde ulaştığı sıra oldu.
Netflix'in yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum, ekranlara geldiği ilk haftadan itibaren dünya genelinde konuşuluyor. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, kısa sürede platformun küresel izlenme listelerine damgasını vurdu. Diziyi bu denli çarpıcı kılan ise sadece 75 ülkede ilk 10'a girmesi değil, tam yedi ülkede bambaşka bir sıraya yerleşmesi oldu.
YENİ PSİKOLOJİK DRAMA DİKKAT ÇEKTİ
Seni Tanıyorum, Elçin Sangu ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı yeni bir Netflix draması.
Seni Tanıyorum, Netflix'in Türkiye'den hazırladığı en yeni psikolojik drama yapımlarından biri olarak 17 Eylül 2026'da yayına girdi. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, dizinin senaryosu Tuğba Doğan imzası taşıyor. Hikayenin merkezinde, doğum sonrası ara verdiği ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu) var. Uzun bir arayışın ardından bebeğine bakacak Nazlı'yı (Melis Sezen) bulan Funda, önce rahatlasa da genç bakıcının sakladığı sırlar giderek daha fazla soru işaretine yol açıyor. Üçlü arasında -kadroda ayrıca Ozan Dolunay da yer alıyor- güven, tutku ve sadakatin sınandığı gergin bir psikolojik mücadele başlıyor.
TANIDIK İSİMLER AYNI HİKAYEDE
Dizinin başarısında kadronun tanıdıklığı da büyük rol oynuyor. Elçin Sangu, 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ekranlara adım attıktan sonra Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi; Kurt Seyit ve Şura ile İyi Günde Kötü Günde gibi yapımlarda da rol aldı. Melis Sezen ise Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle büyük çıkışını yakaladıktan sonra Gülcemal ve Deha dizileriyle kariyerine devam etti. İki ismin bir arada oynadığı Seni Tanıyorum, bu tanıdık isimleri gerilim dolu yeni bir hikayede buluşturuyor.
75 ÜLKEDE TOP 10'A GİRDİ
Dizi, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel Top 10 listesinde 75 ülkede yer buldu.
YEDİ ÜLKEDE ZİRVEYE OTURDU
Seni Tanıyorum, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel izlenme sıralamalarında hızla yükseldi. Dizi, toplam 75 ülkede platformun Top 10 listesine girmeyi başararak dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti. Başarı sadece listeye girmekle sınırlı kalmadı: Türkiye, Fas, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Suudi Arabistan, Uruguay ve Venezuela'da dizi doğrudan bir numaraya oturdu. Yedi farklı ülkede birden zirveye yerleşen bir yapımın bu denli kısa sürede bu tabloyu yakalaması, Seni Tanıyorum'u 2026'nın dikkat çeken Türk yapımlarından biri hâline getirdi. Bu başarı, Türk dizilerinin son dönemde streaming platformlarında yakaladığı uluslararası ilginin de yeni bir örneği oldu.