Seni organ mafyası kaçıracak! 'Ölürsün' tehditleri şok etti: Yönetmen Pekin Azer davalık oldu
Yönetmen Pekin Azer, eski eşi Ebru Eryılmaz arasındaki davada ortaya atılan iddialar olay oldu.
Yan Etki filmiyle ödüller toplayan yönetmen Pekin Azer boşandığı ilk eşi Olena Shelest ile davalık oldu.
İlk eşi Ebru Eryılmaz'ın oğulları A.A. ile görüşmelerinde zorluk çıkardığını iddia ederek velayet davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Pekin Azer dilekçesinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.
Dilekçede ''Eski eşim Ebru Eryılmaz, oğlum iler vakit geçirdiğim zamanlarda uygulama üzerinden takip edip ''Neden oradasınız? Hemen eve dönün'' şeklinde sık sık rahatsızlık vererek iyi vakit geçirmemize engel olmaktadır." denildi.