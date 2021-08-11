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'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

Ünlü modacı Berra Terzioğlu, geçirdiği kriz anında uyuyan annesine kabusu yaşattı. Yaşananlar sonrası her şeyi itiraf eden Terzioğlu'na şok eden haber geldi.

'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

Bir dönem oyuncu İlker İnanoğlu'nun da sevgilisi olan modacı Berra Terzioğlu, 5 Şubat gecesi annesi Ümit T.'yi darp etti. Anne, kızından şikayetçi oldu. 

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'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

İddiaya göre psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine tokat attı. 

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'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

Tokadın ardından şok içerisinde uyanan anne, kızının kendisine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarılmasıyla korku dolu dakikalar geçirdi.

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'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok

Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi. 

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