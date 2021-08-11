'Seni öldüreceğim' deyip uyuyan annesine kabusu yaşattı! Modacı Berra Terzioğlu'na büyük şok
Ünlü modacı Berra Terzioğlu, geçirdiği kriz anında uyuyan annesine kabusu yaşattı. Yaşananlar sonrası her şeyi itiraf eden Terzioğlu'na şok eden haber geldi.
Bir dönem oyuncu İlker İnanoğlu'nun da sevgilisi olan modacı Berra Terzioğlu, 5 Şubat gecesi annesi Ümit T.'yi darp etti. Anne, kızından şikayetçi oldu.
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İddiaya göre psikolojik tedavisi devam eden Terzioğlu, gecenin bir vakti uyuyan annesine tokat attı.
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Tokadın ardından şok içerisinde uyanan anne, kızının kendisine "Kalk seni öldüreceğim" diyerek boğazına sarılmasıyla korku dolu dakikalar geçirdi.
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Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi.
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