"Seni koşulsuzca hep çok seveceğim.." Tarkan'dan kalpleri ısıtan babalar günü paylaşımı..
2018 yılında kızı Liya'yı kucağına alan şarkıcı Tarkan kızı ile fotoğrafını paylaşarak "Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum" notunu düştü. Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımına sosyal medyadan beğeni yağdı.
2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturan ünlü pop yıldızı Tarkan, 2018 yılında kızı Liya'yı kucağına almıştı. Tarkan'ın kızı ile yaptığı babalar günü paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.
Dört ay önce çıkarttığı 'Geççek' şarkısı ile gündeme gelen şarkıcı Tarkan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini koruyor.
Şarkıcı kızı Liya Tevetoğlu ile olan fotoğrafını "En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım… Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü."
Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum. Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur.