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Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor 2022 All Star'da gergin anlar yaşandı.

Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Dokunulmazlık olmayınca dün akşam ödül oyunu düzenlendi. Haftanın ikinci ödül oyununda ise kazanan hamburger menüsü yeme şansını elde etti.

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Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Oyunun ilk sayısı için Nisa ile Sema karşı karşıya geldi. Ancak Nisa, çektiği arabanın azizliğine uğradı ve parkurda kaldı. 

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Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Sayıyı alan da Sema oldu. "Çekemiyorum" diyerek defalarca yere düşen Nisa'ya takım arkadaşları tepki gösterdi.

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Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı

Daha sonra Evrim ile ünlüler takımından Sema karşılaştı. Sema'nın oyun sonrası parkurla ilgili şikayetine Nisa'nın cevap vermesi sonrasında tansiyon bir anda yükseldi

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