Seni çuval gibi yere sererim! Survivor'da ortalık karıştı birbirine girdiler: Sinirlerine hakim olamadı
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor 2022 All Star'da gergin anlar yaşandı.
Dokunulmazlık olmayınca dün akşam ödül oyunu düzenlendi. Haftanın ikinci ödül oyununda ise kazanan hamburger menüsü yeme şansını elde etti.
Oyunun ilk sayısı için Nisa ile Sema karşı karşıya geldi. Ancak Nisa, çektiği arabanın azizliğine uğradı ve parkurda kaldı.
Sayıyı alan da Sema oldu. "Çekemiyorum" diyerek defalarca yere düşen Nisa'ya takım arkadaşları tepki gösterdi.
Daha sonra Evrim ile ünlüler takımından Sema karşılaştı. Sema'nın oyun sonrası parkurla ilgili şikayetine Nisa'nın cevap vermesi sonrasında tansiyon bir anda yükseldi