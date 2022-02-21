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'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı buluna Yubo uygulamasıyla ilgili uyarı geldi.

'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Fransa merkezli arkadaşlık uygulaması Yubo, cinsel taciz ve ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi.

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'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

 ‘Gençler için Tinder’ olarak ortaya çıkan sosyal medya uygulamasının İngiltere’de 3,6 milyon kullanıcısı olduğu açıklandı.

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'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

İngiltere’de uzmanlar, özellikle 13-17 yaş arası kullanıcıların çoğunlukta olduğu uygulamada, çocukların ‘potansiyel tehlikeler’ ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat

Yubo’nun özellikle okul öğrencileri arasında yaygınlaşması ile eğitimciler de çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşabileceği ve uygulamanın yetişkinler tarafından kötüye kullanılabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.

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