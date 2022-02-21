'Seni çırılçıplak soyup tecavüz edeceğim' skandalı! Türkiye'de de kullanılıyor: Yubo'ya aman dikkat
Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı buluna Yubo uygulamasıyla ilgili uyarı geldi.
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Fransa merkezli arkadaşlık uygulaması Yubo, cinsel taciz ve ırkçılık iddialarıyla gündeme geldi.
‘Gençler için Tinder’ olarak ortaya çıkan sosyal medya uygulamasının İngiltere’de 3,6 milyon kullanıcısı olduğu açıklandı.
İngiltere’de uzmanlar, özellikle 13-17 yaş arası kullanıcıların çoğunlukta olduğu uygulamada, çocukların ‘potansiyel tehlikeler’ ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Yubo’nun özellikle okul öğrencileri arasında yaygınlaşması ile eğitimciler de çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşabileceği ve uygulamanın yetişkinler tarafından kötüye kullanılabileceği konusunda ebeveynleri uyardı.