Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan 'Büyük Marmara Depremi' açıklaması geldi!

Marmara Denizi'nde Büyük Deprem Olması Mümkün Mü?

Üşümezsoy, büyük depremlerin meydana gelebilmesi için fay hattının çok uzun bir alanda ve belirli bir derinlikte kırılması gerektiğini aktardı. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının uzunluklarının ve derinliklerinin, 7.8 büyüklüğünde bir deprem için yeterli olmadığını savundu. Ayrıca, 100 yıldan uzun süredir beklenen büyük depremin 17 Ağustos 1999’da gerçekleştiğini ifade etti.