Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan 'Büyük Marmara Depremi' açıklaması geldi!
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'daki olası büyük depremle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Üşümezsoy bu açıklaması ile yüreklere su serpti.
Marmara'da beklenen büyük depremlerle ilgili yaygın görüşlere karşıt bir bakış açısı sunarak, "Büyük Marmara Depremi"nin gerçekleşebilmesi için çok daha uzun bir fay hattının kırılması gerektiğini belirtti.
'Büyük Deprem İçin 400 Kilometre Fay Hattı Gerekiyor'
Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde gerçekleşebilecek 7.8 büyüklüğünde bir depremin, 400 kilometrelik bir fay hattının yırtılması ile mümkün olacağını söyledi. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin 400 kilometreyi bulan bir uzunlukta meydana geldiğine dikkat çeken Üşümezsoy, Marmara bölgesinde 180 kilometrelik bir fay hattının kırılacağını öngören tahminlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Marmara'daki Fay Hattı Hakkında Çarpıcı Yorumlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde deprem beklentisi yüksek olan Adalar bölgesine de değindi. Adalar’ın, Kuzey Anadolu Fay Hattı tarafından sıkıştırılarak değil, gerilerek çökme alanları oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Adalar'dan geçmediğini vurgulayan Üşümezsoy, Yalova ve Çınarcık’ı kapsayan bölgede fay hareketlerinin daha fazla olduğunu söyledi.
Marmara Denizi'nde Büyük Deprem Olması Mümkün Mü?
Üşümezsoy, büyük depremlerin meydana gelebilmesi için fay hattının çok uzun bir alanda ve belirli bir derinlikte kırılması gerektiğini aktardı. Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının uzunluklarının ve derinliklerinin, 7.8 büyüklüğünde bir deprem için yeterli olmadığını savundu. Ayrıca, 100 yıldan uzun süredir beklenen büyük depremin 17 Ağustos 1999’da gerçekleştiğini ifade etti.