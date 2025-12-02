Şener Üşümezsoy'dan Acun itirafı! "500 bin dolarlık teklifini reddettim"

"ACUN'LA ARAMDA KAN DAVASI GİBİ BİR DURUM VAR"

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Daha önce 'Yok Böyle Dans' yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun'la aramda kan davası gibi bir durum var" dedi.