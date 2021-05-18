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Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Şener Şen, sağlığına kavuştu, soluğu Datça'da aldı.

Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

Şener Şen, Datça'da kameraların objektifine yakalandı. Bir süredir Datça'da yaşayan usta sanatçı, mutfak alışverişi yapmak için bisikletiyle çarşıya indiği esnada basın mensuplarının kamerasına takıldı. 

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Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

80 yaşındaki aktörün seyir halindeyken bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf seferber oldu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, yoluna devam etti.

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Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

Milliyet'te yer alan habere göre, gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirerek, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu.

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Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti

Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.

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