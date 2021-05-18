Şener Şen bakın nerede kameralara takıldı bisikleti bozulunca da esnaf yetişti
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Şener Şen, sağlığına kavuştu, soluğu Datça'da aldı.
Şener Şen, Datça'da kameraların objektifine yakalandı. Bir süredir Datça'da yaşayan usta sanatçı, mutfak alışverişi yapmak için bisikletiyle çarşıya indiği esnada basın mensuplarının kamerasına takıldı.
80 yaşındaki aktörün seyir halindeyken bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf seferber oldu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, yoluna devam etti.
Milliyet'te yer alan habere göre, gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirerek, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu.
Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.