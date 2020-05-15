Şener Özbayraklı ve Şilan Makal sessiz sedasız dünyaevine girdiler!

Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde hayatlarını birleştirdi ve dünyaevine girdiler. Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.