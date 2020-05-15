Şener Özbayraklı ve Şilan Makal sessiz sedasız dünyaevine girdiler!
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı oyuncu Şilan Makal ile önceki gün sessiz sedasız dünyaevine girdiler.
Milli futbolcu Şener Özbayraklı ile oyuncu Şilan Makal geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir şekilde hayatlarını birleştirdi ve dünyaevine girdiler. Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.
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Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, nikah şahidi ise Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oldu.
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Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.
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Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka’da kır düğünü yapmayı planlıyor.
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