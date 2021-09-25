Senem Kuyucuoğlu'ndan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz!

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim"

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olmuştu. "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.