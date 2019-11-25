Seneler sonra görüntülendi Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızı Alara'nın son hali
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızları Alara, seneler sonra ilk defa Bebek'te görüntülendi, görenler şaşırdı kaldı.
Ebru Gündeş'in 11 Şubat 2010'da evlendiği Reza Zarrab ile ortak kızları Alara, 16 Ekim 2011'de dünyaya gelmiş, Gündeş kızı Alara'yı kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.
122
Ebru Gündeş'in kızı Alara, şimdilerde ise kocaman oldu ve aradan geçen 5 senenin ardından ilk defa görüntülendi.
222
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Bebek'te kendisine tahsis edilen beyaz bir Doblo'ya binerken görüntülenen Alara, haftanın üç günü ikişer saat İngilizce dersi alıyor.
322
Zaman zaman kendisini görüntüleyen kameralara bakan Alara, annesine benzerliğiyle dikkat çekti.
422